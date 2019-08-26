В Дрездене тысячи людей протестовали против расизма в преддверии местных выборов

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Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", согласно опросам, станет второй политической силой в парламенте Саксонии

В Германии в Дрездене, административном центре земли Саксония, около 40 тысяч человек вышли на акцию против расизма и дискриминации. Об этом в субботу заявили организаторы акции, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Участники шествия Unteilbar ("Неделимый") выступили против ненависти и травли иностранцев, а также против "правого поворота" Германии.

"Саксония не является пятном на карте Германии. Здесь есть много людей, которые выступают за многообразное, открытое, мирное и свободное государство. Это мероприятие посылает сигналы и за пределы Саксонии", - заявила министр по вопросам равноправия и интеграции Саксонии Петра Кеппинг.

На акции также присутствовал вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц.

Как отмечает издание, через неделю в Саксонии состоятся выборы в земельный парламент - ландтаг, и, согласно опросам, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) станет второй политической силой в этой федеральной земле.

Напомним, в мае 2019 года в Германии - в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, Кельне и Гамбурге - прошли многотысячные акции протеста против национализма.