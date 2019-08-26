У Дрездені тисячі людей протестували проти расизму напередодні місцевих виборів

Ілюстративне фото (twitter.com/unteilbar)

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини", згідно з опитуваннями, стане другою політичною силою в парламенті Саксонії

У Німеччині в Дрездені, адміністративному центрі землі Саксонія, близько 40 тисяч людей вийшли на акцію проти расизму і дискримінації. Про це в суботу заявили організатори акції, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Учасники ходи Unteilbar ("Неподільний") виступили проти ненависті і цькування іноземців, а також проти "правого повороту" Німеччини.

"Саксонія не є плямою на карті Німеччини. Тут є багато людей, які виступають за різноманітну, відкриту, мирну та вільну державу. Цей захід посилає сигнали і за межі Саксонії", - заявила міністр з питань рівноправ’я та інтеграції Саксонії Петра Кеппінг.

На акції також був присутній віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.

Як зазначає видання, за тиждень у Саксонії відбудуться вибори в земельний парламент - ландтаг, і, згідно з опитуваннями, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стане другою політичною силою в цій федеральній землі.

Нагадаємо, в травні 2019 року в Німеччині - у Берліні, Франкфурті-на-Майні, Лейпцизі, Мюнхені, Штутгарті, Кельні та Гамбурзі - відбулися багатотисячні акції протесту проти націоналізму.