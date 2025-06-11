Драпатий залишив посаду командувача Сухопутних військ

Звільнення Драпатого

Нагадаємо, 1 червня російські окупанти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Унаслідок цього 12 людей загинуло, ще понад 60 дістали поранення.

На цьому тлі командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку, оскільки він відчував відповідальність за трагедію на полігоні.

Після цього президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Драпатого і замість цього призначив його командувачем Об'єднаних сил.

При цьому хто замінить Драпатого на посаді командувача Сухопутних військ - поки що невідомо.

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