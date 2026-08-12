Драпатий відсторонив з посади керівника Закарпатського ОТЦК

За словами Лубінця, його офіс неодноразово фіксував можливі порушення прав людини та корупційні ризики у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Про виявлені проблеми, як стверджує омбудсман, повідомляли публічно, а також направляли офіційні звернення.

Водночас, за його словами, замість усунення проблем були спроби протидіяти тим, хто на них вказував. Лубінець заявив про спроби замовчати виявлені факти, інформаційний тиск та наміри порушити кримінальні провадження щодо його співробітників.

Омбудсман вважає, що ситуація на Закарпатті свідчить не лише про проблему з окремим посадовцем. На його думку, тривала відсутність належного контролю за системними порушеннями може створювати відчуття безкарності.

"Тут питання значно ширше за одну кадрову зміну. Чому така ситуація взагалі стала можливою? Це наслідок не одного дня і не дій однієї людини", - заявив Лубінець.

Він також окремо згадав колишнє керівництво Міністерства оборони України, яке, на його думку, мало раніше реагувати на проблеми у системі ТЦК та СП.

Водночас наразі вже є конкретне кадрове рішення - керівника Закарпатського ОТЦК та СП відсторонено від посади.

Лубінець подякував головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому за реагування та наголосив, що виявлення порушень має завершуватися діями відповідальних органів, а не замовчуванням проблем.

"Лише така взаємодія дає реальний результат і гарантує, що права людини будуть дотримуватися", - підсумував Лубінець.