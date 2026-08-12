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Драпатый отстранил от должности руководителя Закарпатского ОТЦК

20:46 12.08.2026 Ср
2 мин
Решение об отстранении было принято после ряда заявлений о возможных нарушениях в работе ОТЦК
aimg Мария Науменко
Фото: шеврон Закарпатского ОТЦК и СП (facebook.com/zkotck)

Руководителя Закарпатского ОТЦК и СП отстранили от должности после заявлений о нарушении прав человека и коррупционных рисках в работе центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам Лубинца, его офис неоднократно фиксировал возможные нарушения прав человека и коррупционные риски деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об выявленных проблемах, как утверждает омбудсман, сообщали публично, а также направляли официальные обращения.

В то же время, по его словам, вместо устранения проблем предпринимались попытки противодействовать тем, кто на них указывал. Лубинец заявил о попытках замолчать выявленные факты, информационное давление и намерения возбудить уголовные производства по его сотрудникам.

Омбудсман считает, что ситуация в Закарпатье свидетельствует не только о проблеме с отдельным чиновником. По его мнению, длительное отсутствие должного контроля над системными нарушениями может создавать чувство безнаказанности.

"Здесь вопрос значительно шире одной кадровой смены. Почему такая ситуация вообще стала возможной? Это следствие не одного дня и не действий одного человека", - заявил Лубинец.

Он также отдельно упомянул бывшее руководство Министерства обороны Украины, которое, по его мнению, должно было раньше реагировать на проблемы в системе ТЦК и СП.

В то же время, уже есть конкретное кадровое решение - руководитель Закарпатского ОТЦК и СП отстранен от должности.

Лубинец поблагодарил главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за реагирование и подчеркнул, что выявление нарушений должно завершаться действиями ответственных органов, а не умалчиванием проблем.

"Только такое взаимодействие дает реальный результат и гарантирует, что права человека будут соблюдаться", - подытожил Лубинец.

Напомним, 9 августа омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в работе Закарпатского ОТЦК, которые, по его словам, фиксируют еще с 2023 года.

Он обратился в ВСУ, Миноборону, ДБР, СБУ, Нацполицию и Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность руководства ТЦК в Закарпатье и дать правовую оценку возможным нарушениям.

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УкраинаЗакарпатьеТЦКВооруженные силы УкраиныКоррупцияДмитрий Лубинец