Драпатый отстранил от должности руководителя Закарпатского ОТЦК

По словам Лубинца, его офис неоднократно фиксировал возможные нарушения прав человека и коррупционные риски деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об выявленных проблемах, как утверждает омбудсман, сообщали публично, а также направляли официальные обращения.

В то же время, по его словам, вместо устранения проблем предпринимались попытки противодействовать тем, кто на них указывал. Лубинец заявил о попытках замолчать выявленные факты, информационное давление и намерения возбудить уголовные производства по его сотрудникам.

Омбудсман считает, что ситуация в Закарпатье свидетельствует не только о проблеме с отдельным чиновником. По его мнению, длительное отсутствие должного контроля над системными нарушениями может создавать чувство безнаказанности.

"Здесь вопрос значительно шире одной кадровой смены. Почему такая ситуация вообще стала возможной? Это следствие не одного дня и не действий одного человека", - заявил Лубинец.

Он также отдельно упомянул бывшее руководство Министерства обороны Украины, которое, по его мнению, должно было раньше реагировать на проблемы в системе ТЦК и СП.

В то же время, уже есть конкретное кадровое решение - руководитель Закарпатского ОТЦК и СП отстранен от должности.

Лубинец поблагодарил главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за реагирование и подчеркнул, что выявление нарушений должно завершаться действиями ответственных органов, а не умалчиванием проблем.

"Только такое взаимодействие дает реальный результат и гарантирует, что права человека будут соблюдаться", - подытожил Лубинец.