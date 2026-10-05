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Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ

15:47 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: командувач Медичних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк (facebook.com/MedicalForcesUA)

Медичні сили ЗСУ очолив полковник медичної служби Костянтин Гуменюк. Перед ним вже поставили завдання змінити підхід до допомоги військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Представив колективу нового командувача Медичних сил Збройних Сил України - полковника медичної служби Костянтина Гуменюка, призначеного Указом Президента України", - зазначив Драпатий.

Що відомо про нового командувача

Костянтин Гуменюк є військовим хірургом і має досвід служби у Десантно-штурмових військах. Раніше він обіймав посаду головного хірурга Збройних Сил України.

"Він добре знає ціну кожного рішення на операційному столі. Має великий практичний досвід допомоги людям у найскладніших ситуаціях та беззаперечний авторитет у медиків ЗС України, у цивільній системі охорони здоров’я, волонтерській спільноті", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Які завдання поставили перед Гуменюком

На новій посаді Гуменюк має зосередитися на змінах у роботі Медичних сил ЗСУ. Йдеться про те, щоб зробити медичну допомогу військовим більш технологічною, оперативною та орієнтованою на конкретний результат.

Драпатий наголосив, що головним показником ефективності військової медицини має бути не кількість аптечок, шпиталів чи проведених нарад, а кількість життів українських військовослужбовців, які вдасться зберегти.

Окремим завданням залишається подолання кадрового дефіциту в системі військової медицини. За словами головнокомандувача, Медичним силам необхідно залучати більше кваліфікованих лікарів та іншого медичного персоналу.

"Працюємо далі, щоб робити наші Медсили ефективнішими й сильнішими - разом з усіма Збройними Силами України", - підсумував Драпатий.

Нагадуємо, 14 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ №910/2026 про призначення Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних Сил України.

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УкраїнаЗбройні сили УкраїниМихайло ДрапатийМедична допомога