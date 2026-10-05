Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

"Представил коллективу нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины - полковника медицинской службы Константина Гуменюка, назначенного Указом Президента Украины", - отметил Драпатый.

Что известно о новом командующем

Константин Гуменюк является военным хирургом и имеет опыт службы в Десантно-штурмовых войсках. Ранее он занимал должность главного хирурга Вооруженных сил Украины.

"Он хорошо знает цену каждого решения на операционном столе. Имеет большой практический опыт помощи людям в сложных ситуациях и безоговорочный авторитет у медиков ВС Украины, в гражданской системе здравоохранения, волонтерском сообществе", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Какие задачи поставили перед Гуменюком

В новой должности Гуменюк должен сосредоточиться на изменениях в работе Медицинских сил ВСУ. Речь идет о том, чтобы оказать помощь военным более технологичной, оперативной и ориентированной на конкретный результат.

Драпатий подчеркнул, что главным показателем эффективности военной медицины должно быть не количество аптечек, госпиталей или проведенных совещаний, а количество жизней украинских военнослужащих, которые удастся сохранить.

Отдельной задачей остается преодоление кадрового дефицита в системе военной медицины. По словам главнокомандующего, медицинским силам необходимо привлекать больше квалифицированных врачей и другого медицинского персонала.

"Работаем дальше, чтобы делать наши Медсилы более эффективными и сильными - вместе со всеми Вооруженными Силами Украины", - подытожил Драпатый.