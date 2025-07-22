Драми, спогади та старі рани: хто зі знаків Зодіаку знову переживе минуле

Овен

Для Овнів літо 2025 року може стати періодом емоційного перегляду старих рішень і стосунків. Несподівані зустрічі або спогади з минулого змусять знову згадати, що, здавалося, вже давно залишилося позаду.

Це шанс для внутрішнього зцілення - але й серйозне випробування для емоцій. Овнам важливо не діяти імпульсивно, а дати час усе переосмислити.

Лев

Левам літо принесе ситуації, які поставлять під сумнів їхню впевненість і лідерські позиції - особливо у сфері стосунків. Старі образи або незавершені історії можуть нагадати про себе у вигляді листів, снів або навіть реальних людей з минулого.

Це не обов'язково негатив - іноді такі моменти потрібні, щоб нарешті поставити крапку. Головне - не приховувати своїх почуттів і дозволити собі прожити їх до кінця.

Водолій

Для Водоліїв це літо стане дуже глибоким у сенсі особистої трансформації. Їх можуть накрити хвилі ностальгії, роздуми про старі ідеї, дружбу або навіть мрії, які так і не збулися.

Емоції можуть здатися незвичними для раціонального Водолія - але саме в цьому їхній урок. Всесвіт дає шанс завершити старе, щоб нарешті почати новий етап із чистим серцем.