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Драми, спогади та старі рани: хто зі знаків Зодіаку знову переживе минуле

Хто зі знаків Зодіаку влітку зіткнеться зі своїм минулим (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 року стане непростим періодом для трьох знаків Зодіаку. Астрологи попереджають: на них чекає емоційне повернення до минулого, яке змусить переосмислити старі зв'язки, помилки або незавершені історії.

Кому саме варто бути напоготові, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Для Овнів літо 2025 року може стати періодом емоційного перегляду старих рішень і стосунків. Несподівані зустрічі або спогади з минулого змусять знову згадати, що, здавалося, вже давно залишилося позаду.

Це шанс для внутрішнього зцілення - але й серйозне випробування для емоцій. Овнам важливо не діяти імпульсивно, а дати час усе переосмислити.

Лев

Левам літо принесе ситуації, які поставлять під сумнів їхню впевненість і лідерські позиції - особливо у сфері стосунків. Старі образи або незавершені історії можуть нагадати про себе у вигляді листів, снів або навіть реальних людей з минулого.

Це не обов'язково негатив - іноді такі моменти потрібні, щоб нарешті поставити крапку. Головне - не приховувати своїх почуттів і дозволити собі прожити їх до кінця.

Водолій

Для Водоліїв це літо стане дуже глибоким у сенсі особистої трансформації. Їх можуть накрити хвилі ностальгії, роздуми про старі ідеї, дружбу або навіть мрії, які так і не збулися.

Емоції можуть здатися незвичними для раціонального Водолія - але саме в цьому їхній урок. Всесвіт дає шанс завершити старе, щоб нарешті почати новий етап із чистим серцем.

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