Драматичне засідання Ради: як відбувалося голосування за Акт незалежності України

Серпневий путч у Москві 1991 року став переломним моментом для України та пришвидшив проголошення її незалежності. Від першого тексту Акту про Незалежність України до ухвалення його остаточного варіанту пройшло кілька днів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів безпосередній учасник ухвалення Акту про Незалежність, народний депутат кількох скликань та представник "Народного руху України" Юрій Костенко .

За його словами, 19 серпня, коли стало відомо про створення Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС), у Верховній Раді панувала розгубленість. Частина комуністів заявила про готовність підкорятися новій владі, тоді як демократична опозиція одразу почала вимагати скликання позачергового засідання.

"Комуністи були налякані й не розуміли, як діяти. Опозиція ж почала їздити по підприємствах, зустрічатися з людьми, пояснювати, що ДКНС - це шлях назад, і наголошувати на необхідності незалежності", - згадує Костенко.

Акт Незалежності України

Вже наступного дня опозиційна Народна рада отримала перший текст Акту незалежності, підготовлений Левком Лук’яненком. А після провалу путчу депутати почали готуватися до позачергового засідання Верховної Ради, призначеного на 24 серпня.





Чернетка Акту проголошення незалежності (фото: Вікіпедія)

У день голосування атмосфера в сесійній залі була вкрай напруженою. Частина комуністів на чолі зі Станіславом Гуренком намагалася зірвати ухвалення Акту, однак під тиском опозиції та багатотисячного мітингу під стінами парламенту їхні спроби провалилися.

"Депутати буквально вигнали Гуренка з трибуни, а в залі вимагали негайно ухвалити Акт", - пригадує Костенко.

Остаточний текст документа доопрацьовували просто під час засідання. Дискусії точилися і навколо ідеї проведення референдуму, яка зрештою знайшла підтримку.

"Юхновський переконав усіх, що народне волевиявлення зробить незалежність незворотною. І референдум це підтвердив - понад 90% громадян проголосували «за»", - зазначив депутат.



Ухвалення Акту Незалежності України (фото із відкритих джерел)

Вплив грудневого референдуму 1991 року

За словами Костенка, саме результати грудневого референдуму 1991 року забезпечили міжнародне визнання України. Першою її незалежність визнала Канада, за нею - Польща, а згодом і США.

"Путч у Москві став тригером, який зруйнував ілюзію міцності СРСР. Але саме сила суспільної підтримки і далекоглядність рішення про референдум зробили нашу незалежність остаточною і незворотною", - підсумував Костенко.