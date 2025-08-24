Драматическое заседание Рады: как происходило голосование за Акт независимости Украины

Августовский путч в Москве 1991 года стал переломным моментом для Украины и ускорил провозглашение ее независимости. От первого текста Акта о Независимости Украины до принятия его окончательного варианта прошло несколько дней.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал непосредственный участник принятия Акта о Независимости, народный депутат нескольких созывов и представитель "Народного руха Украины" Юрий Костенко .

По его словам, 19 августа, когда стало известно о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в Верховной Раде царила растерянность. Часть коммунистов заявила о готовности подчиняться новой власти, тогда как демократическая оппозиция сразу начала требовать созыва внеочередного заседания.

"Коммунисты были напуганы и не понимали, как действовать. Оппозиция же начала ездить по предприятиям, встречаться с людьми, объяснять, что ГКЧП - это путь назад, и подчеркивать необходимость независимости", - вспоминает Костенко.

Акт Независимости Украины

Уже на следующий день оппозиционная Народная рада получила первый текст Акта независимости, подготовленный Левком Лукьяненко. А после провала путча депутаты начали готовиться к внеочередному заседанию Верховной Рады, назначенному на 24 августа.

Черновик Акта провозглашения независимости (фото: Википедия)

В день голосования атмосфера в сессионном зале была крайне напряженной. Часть коммунистов во главе со Станиславом Гуренко пыталась сорвать принятие Акта, однако под давлением оппозиции и многотысячного митинга под стенами парламента их попытки провалились.

"Депутаты буквально выгнали Гуренко с трибуны, а в зале требовали немедленно принять Акт", - вспоминает Костенко.

Окончательный текст документа дорабатывали прямо во время заседания. Дискуссии велись и вокруг идеи проведения референдума, которая в конце концов нашла поддержку.

"Юхновский убедил всех, что народное волеизъявление сделает независимость необратимой. И референдум это подтвердил - более 90% граждан проголосовали «за»", - отметил депутат.



Принятие Акта Независимости Украины (фото из открытых источников)

Влияние декабрьского референдума 1991 года

По словам Костенко, именно результаты декабрьского референдума 1991 года обеспечили международное признание Украины. Первой ее независимость признала Канада, за ней - Польша, а впоследствии и США.

"Путч в Москве стал триггером, который разрушил иллюзию прочности СССР. Но именно сила общественной поддержки и дальновидность решения о референдуме сделали нашу независимость окончательной и необратимой", - подытожил Костенко.