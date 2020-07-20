Драка со стрельбой в Киеве: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное дело по факту драки со стрельбой в Киеве. Так, на иностранных студентов было совершено нападение.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

"Двух участников, которые спровоцировали конфликт с гражданами другого государства, задержали. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступлений, за которые предусмотрено до четырех лет лишения свободы", - указано в сообщении.

В полиции добавили, что вчера на месте происшествия правоохранители установили, что трое студентов - граждан другого государства - ожидали такси, а к ним начали приставать пьяные мужчины.

"На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и учинили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов", - отметили в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Это уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины", - информируют правоохранители.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным.

Напомним, вчера компания людей в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала конфликт со студентами из Конго.

Как писало РБК-Украина, в Подольском районе Киева произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром, в результате инцидента таксист получил ранения.