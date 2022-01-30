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В ДР Конго приговорили более 50 человек к смертной казни за убийство сотрудников ООН

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ДР Конго, Воскресенье 30 января 2022 02:37
В ДР Конго приговорили более 50 человек к смертной казни за убийство сотрудников ООН Фото: в ДР Конго приговорили более 50 человек к смертной казни за убийство сотрудников ООН (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Военный трибунал Демократической республики Конго постановил казнить более 50 человек. Их признали виновными в похищении и гибели двух сотрудников ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в марте 2017 года в провинции Касаи, где в то время шел военный конфликт между армией и местными повстанцами.

Уточняется, что двое сотрудников миссии ООН - гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин Соединенных Штатов Майкл Шарп - были похищены, а затем убиты.

Военный трибунал рассматривал дела 54 местных жителей - среди этого числа, двое были оправданы, еще один человек приговорен к 10 годам тюрьмы, а остальные 51 человек осуждены на смертную казнь.

Тем не менее из-за моратория на смертную казнь, действующего с 2003 года, "смертники" будут отбывать пожизненное заключение.

Напомним, в январе 2021 Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка.

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