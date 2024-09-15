ДПСУ затримала зятя і тещу, які прикинулись "молодятами", щоб виїхати за кордон

"Ще одна пара "молодят" - 56-річна жінка з 39-річним чоловіком - мала намір потрапити за кордон. Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили прикордонники, все ж приховати свої справжні плани не вдалося.

"Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - додали у ДПСУ.