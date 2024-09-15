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ДПСУ затримала зятя і тещу, які прикинулись "молодятами", щоб виїхати за кордон

Фото: ДПСУ затримала зятя та тещу, які прикинулися "молодятами", щоб потрапити до Німеччини (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Зять і теща вигадали схему, за допомогою якої збиралися виїхати за кордон. Вони прикинулися "молодятами", щоб потрапити до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпогранслужбу.

"Ще одна пара "молодят" - 56-річна жінка з 39-річним чоловіком - мала намір потрапити за кордон. Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили прикордонники, все ж приховати свої справжні плани не вдалося.

"Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - додали у ДПСУ.

Незаконні схеми виїзду з України

В Україні діє військовий стан та мобілізація. У зв'язку з цим чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон.

При цьому це не заважає українцям вигадувати незвичайні способи виїзду з України. Це, крім незаконних схем, якими за певну плату, також намагаються скористатися чоловіки, щоб виїхати до Європи.

Наприклад, у липні повідомлялося, що українські прикордонники виявили біля кордону з Польщею чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою. Він зістрибнув із поїзда у спробі втекти з країни.

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