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ГПСУ задержала зятя и тещу, которые притворились "молодоженами", чтобы уехать за границу

Фото: ГПСУ задержала зятя и тещу, которые притворились "молодоженами", чтобы попасть в Германию (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Зять и теща придумали схему, с помощью которой собирались выехать за границу. Они прикинулись "молодоженами", чтобы попасть в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Еще одна пара "молодят" - 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной - намеревалась попасть за границу. Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, без сопровождения - никак", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, скрыть свои настоящие планы не удалось.

"Только тогда женщина призналась, что мужчина действительно приходится ей зятем. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию", - добавили в ГПСУ.

Незаконные схемы выезда из Украины

В Украине действует военное положение и мобилизация. В связи с этим мужчины от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.

При этом, это не мешает украинцам выдумывать необычные способы выезда из Украины. Это помимо незаконных схем, которыми за определенную плату, также пытаются воспользоваться мужчины, чтобы выехать в Европу.

Например, в июле сообщалось, что украинские пограничники обнаружили возле границы с Польшей мужчину со сломанной ногой и разбитой головой. Он спрыгнул с поезда в попытке сбежать из страны.

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