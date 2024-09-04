ДПСУ затримала співвласника книгарень Львова, ОТЦК прокоментував скандал

Що сталось

Як розповіла менеджерка книгарні "Книжковий Лев" Катерина Іванова, Рябчука, 2 вересня, було затримано прикордонниками на вокзалі в Мукачеві. Після цього працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) передали його до Мукачівського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП). Там чоловіка відправили до поліклініки для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Після спроб оскаржити рішення ВЛК, оскільки Рябчук має суттєві проблеми зі здоров'ям, проти нього та його дружини співробітники РТЦК нібито застосували силу.

Знаючи про виклик поліції, а також заяву дружини чоловіка щодо побиття, співробітники РТЦК нібито змусили Рябчука написати заяву під запис на відео про відсутність претензій. Зокрема вимагали від його дружини забрати заяву.

За словами Іванової, зв'язку з Рябчуком немає, а його місцеперебування невстановлене.

Що кажуть у ОТЦК

В ОТЦК підтвердили інформацію про те, що Рябчука доставили до РТЦК та СП, втім, зауважили, що в чоловіка не були оновлені військово-облікові дані. Водночас Іванова це заперечує.

Після проходження ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, медичних підрозділах тощо.

"Після повернення до РТЦК та СП чоловік вимагав отримати повістку за місцем проживання та викликав поліцію. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, територіальні центри комплектування можуть призивати громадян на військову службу незалежно від місця перебування на військовому обліку", - зауважують в ОТЦК.

Також в ОТЦК спростували інформацію щодо насильницьких дій з боку представників Мукачівського РТЦК та СП та додали, що чоловіка було призвано на військову службу по мобілізації та направлено до навчального центру для проходження служби в лавах ЗСУ через відсутність права на відстрочку.

"Після консультації з адвокатом, який підтвердив правомірність дій, громадянин Олександр Рябчук написав заяву про відсутність претензій до РТЦК та СП. Адвокат, у свою чергу, клопотала про залишення поданих заяв без розгляду", - пише ОТЦК.