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ДПСУ затримала більше 15 осіб, які намагались втекти до Румунії та Угорщини

Фото: ДПСУ затримала більше 15 осіб, які намагались втекти до Румунії та Угорщини (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали 17 ухилянтів, які намагались втекти до Румунії та Угорщини. Проти усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Прикордонники відділів "Лужанка", "Косино" й "Вилок" викрили 6 спроб обійти пункти пропуску під час яких затримали 12 чоловіків на Закарпатті. 

"Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією прикордонні наряди відділів "Тячів", "Ділове" та "Яблунівка", - пише пресслужба. 

 

Фото: ДПСУ затримала більше 15 осіб, які намагались втекти до Румунії та Угорщини (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно прикордонники "виловили" з річки Дністер чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами намагався втекти до Молдови. Для його порятунку було використано човен.

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