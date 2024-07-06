ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ДПСУ вказали на важливий момент при перетині кордону військовозобов'язаними з 17 липня

Україна, Субота 06 липня 2024 09:15
UA EN RU
У ДПСУ вказали на важливий момент при перетині кордону військовозобов'язаними з 17 липня Фото: з 17 липня виїзд військовозобов'язаних за кордон без військового квитка буде неможливим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 17 липня чоловікам виїхати за кордон без військового квитка буде не можна. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють прикордонники, згідно з законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", - додають у ДПСУ.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.

Новий закон про мобілізацію

З 18 травня після того, як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають обов'язково оновити свої дані. При цьому не має значення, робили вони це раніше чи ні.

Оновити дані можна декількома способами: у ТЦК та СП, через додаток "Резерв+" або ЦНАП.

Зокрема, щодо "Резерв+", то раніше в ДПСУ розповідали, що при виїзді за кордон прикордонники не враховують дані додатку "Резерв+", а орієнтуються на дані військового квитка. Хоча додаток може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Війна в Україні Виїзд за кордон Мобілізація в Україні
NEWS
Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області
Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу