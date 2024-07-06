В ГПСУ указали на важный момент при пересечении границы военнообязанными с 17 июля

С 17 июля мужчинам выехать за границу без военного билета будет нельзя. При отсутствии этого документа пограничники откажут в выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.

Как объясняют пограничники, согласно закону Украины №3633-IX до 16 июля граждане Украины должны стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Начиная с 00:00 17 июля во время пересечения государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы", - добавляют в ГПСУ.

В случае отсутствия таких документов, в пересечении государственной границы на выезд из Украины будет отказано.