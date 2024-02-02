ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему
Ліквідовано чергову схему переправлення порушників через кордон. Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Що сталось
"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи", - пише пресслужба.
Під час обшуків було вилучено:
- комп'ютерну та оргтехніку;
- банківські картки;
- печатки;
- мобільні телефони;
- копії документів закордонних паспортів.
Фото: ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Що загрожує
Чотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми.
"При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває", - додає ДПСУ.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Тим часом було в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.