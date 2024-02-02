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ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему

П'ятниця 02 лютого 2024 13:45
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ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему Фото: ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Ліквідовано чергову схему переправлення порушників через кордон. Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Що сталось

"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи", - пише пресслужба.

Під час обшуків було вилучено:

  • комп'ютерну та оргтехніку;
  • банківські картки;
  • печатки;
  • мобільні телефони;
  • копії документів закордонних паспортів.

Фото: ДПСУ викрила псевдоводіїв системи "Шлях" та ліквідувала чергову схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Що загрожує

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми.

"При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває", - додає ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом було в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

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