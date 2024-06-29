В ДПСУ відреагували на випади Білорусі: продовжимо нарощувати оборону

За словами Демченка, Мінськ вже тиждень скаржиться на те, що "Україна посилюється" та "несе загрозу", але забуває про те, що саме Білорусь надала свою територію Росії для повномасштабної агресії щодо України.

"Тому напрямок Білорусі для нас залишатиметься загрозливим поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу РФ. І ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності. Ми виключно обороняємося, ми не становимо загрози Білорусі в плані наступу або будь-яких атак, але звісно, що ми даватимемо відсіч всім ворогам, які спробують зайти на нашу територію", - наголосив він.

На думку речника ДПСУ, заяви білоруської сторони - це виключно маніпуляції та інформаційні вкиди, які робляться для того, щоб перекласти відповідальність на Україну.

"Потім вони будуть знову розказувати "звідки готувався наступ", будуть малювати карти, демонструвати це все. Наша задача - оборона і не допустити вторгнення на нашу територію, навіть якщо Білорусь продовжить підтримувати Росію і спробує більш масштабно, можливо, застосовувати свої сили проти нашої країни", - додав Демченко.