ДПСУ про Тополі: військові контролюють село, однак перебування там ускладнене

Українські військові контролюють населений пункт Тополі в Харківській області, де нещодавно було встановлено прапор України. Водночас вони не перебувають в ньому постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - заявив Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, прапор України було встановлено для того, аби нагадити про те, що це наша земля й російським терористам немає чого там робити.

Український прапор в Тополях

Військовослужбовці прикордонної служби підрозділу "Сталевий кордон" встановили прапор України в селі Тополі, яке розташоване в "сірій зоні".

На мапі Deepstate можна побачити, що населений пункт розташований близько за 2 кілометри від лінії зіткнення й за 5 кілометрів від кордону з Росією.