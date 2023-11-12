ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГПСУ о Тополе: военные контролируют село, однако пребывание там затруднено

Воскресенье 12 ноября 2023 12:31
UA EN RU
ГПСУ о Тополе: военные контролируют село, однако пребывание там затруднено Фото: ГПСУ о селе Тополи: враг отвергнут, однако пребывание военных там осложнено (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные контролируют населенный пункт Тополи в Харьковской области, где недавно был установлен флаг Украины. В то же время они не находятся в нем постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий. Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено. Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться", - заявил Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, флаг Украины был установлен для того, чтобы напомнить о том, что это наша земля и российским террористам нечего там делать.

Украинский флаг в Тополь

Военнослужащие пограничной службы подразделения "Стальная граница" установили флаг Украины в селе Тополи, которое расположено в "серой зоне".

На карте Deepstate можно увидеть, что населенный пункт расположен примерно в 2 километрах от линии соприкосновения и в 5 километрах от границы с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом