У ДПСУ розповіли, як вантажівкам об'їхати заблоковані КПП на кордоні з Польщею

Вантажівки можуть об'їхати пункти пропуску, які польські протестувальники заблокували на кордоні з Україною. Для цього їм необхідно скористатися КПП на кордоні з іншими країнами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, великих пунктів пропуску, де можуть проїхати вантажівки, на кордоні між Україною та Польщею чотири. І троє з них блокуються протестувальниками.

"Фактично залишається один напрямок для великих фур - це "Краківець", - уточнив Демченко.

Але, за його словами, на інших ділянках кордону з іншими країнами, що межують із Україною, ситуація спокійна. Там немає ні обмежень, ні значних черг.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери в черговий раз заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.

Нещодавно польські фермери влаштували провокації на кордоні з Україною,вони висипали з фур зерно.