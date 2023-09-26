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У ДПСУ прокоментували спроби росіян облаштовувати свої позиції у Харківській області

Харківська область, Вівторок 26 вересня 2023 09:28
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У ДПСУ прокоментували спроби росіян облаштовувати свої позиції у Харківській області Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти перейшли лінію кордону з Україною й намагалися облаштувати свої позиції на території Харківської області. Однак це їм не вдалося, наші бійці витіснили загарбників за межі кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що фактично територія Харківської області знаходиться поряд з країною-агресором, а також поблизу лінії фронту.

"Це та сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади "Сталевий кордон". Але під час моніторингу наші хлопці також зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ і поряд українського кордону, а й власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території", - розповів Демченко.

За його словами, одразу були вжиті необхідні заходи. Зокрема працювали снайпери та інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України й нашим бійцям це вдалося.

"Власне повністю та територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінію фронту повністю під контролем наших воїнів", - зазначив речник ДПСУ.

Що передувало

Нагадаємо, вчора у ДПСУ повідомили, що будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону у Куп'янському районі Харківської області.

Однак прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад витіснили ворога за межі державного кордону.

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