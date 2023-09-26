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В ГПСУ прокомментировали попытки россиян обустраивать свои позиции в Харьковской области

Харьковская область, Вторник 26 сентября 2023 09:28
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В ГПСУ прокомментировали попытки россиян обустраивать свои позиции в Харьковской области Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты перешли линию границы с Украиной и пытались обустроить свои позиции на территории Харьковской области. Однако это им не удалось, наши бойцы вытеснили захватчиков за пределы границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что фактически территория Харьковской области находится рядом со страной-агрессором, а также вблизи линии фронта.

"Это та серая зона, которую недавно взяли под контроль наши военнослужащие из бригады "Стальная граница". Но во время мониторинга наши ребята также зафиксировали, что оккупанты не только обустраивали свои позиции на территории РФ и рядом украинской границы, но и перешли линию границы и начали обустраивать свои позиции на нашей территории", - рассказал Демченко.

По его словам, сразу были приняты необходимые меры. В частности, работали снайперы и другие средства поражения, чтобы выбить врага с территории Украины и нашим бойцам это удалось.

"Собственно полностью и территория в Купянском районе на стыке границы и линию фронта полностью под контролем наших воинов", - отметил представитель ГПСУ.

Что предшествовало

Напомним, вчера в ГПСУ сообщили, что, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления возле границы в Купянском районе Харьковской области.

Однако пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад вытеснили врага за пределы государственной границы.

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