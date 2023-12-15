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Спецрежим на границе Украины. Кому и какие документы нужны и пустят ли без разрешения

Пятница 15 декабря 2023 15:00
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Спецрежим на границе Украины. Кому и какие документы нужны и пустят ли без разрешения Фото: Доступ к границе со спецпропусками: в ГПСУ рассказали о новых ограничениях (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение ГПСУ. В органе предоставили разъяснения относительно новых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Что предусматривают изменения:

  • граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право въезжать в контролируемый пограничный район, находиться, проживать или передвигаться в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность;
  • ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, производстве работ и передвижении лиц в пограничной полосе - участке местности шириной 5 км от линии госграницы.
  • получение разрешения осуществляется у соответствующего органа ГПСУ, который непосредственно выполняет задачи в определенной зоне ответственности. Разрешение несовершеннолетним предоставляется только по обращению одного из родителей, опекунов или попечителей.

Кто имеет право на выезд, пребывание и пропуск без спецпропуска:

  • лица, которые въезжают с целью пересечения границы через пункт пропуска;
  • водители грузовых автомобилей и сопровождающие их лица, которые въезжают с целью мультимодальной перевозки;
  • лица, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе;
  • другие лица согласно определенному перечню.

Способ подачи обращения о предоставлении разрешения осуществляется почтовой связью, лично или в электронной форме.

Фото: Доступ к границе со спецпропусками: в ГНСУ рассказали о новых ограничениях (facebook.com/DPSUkraine)

Ужесточение режима на границе

В частности, правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц в пределах 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

По линии вдоль государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - ограничения будут действовать в пределах до 2 километров.

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