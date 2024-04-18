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У ДПСУ показали, як патрулюють територію кордону з Білоруссю (відео)

Фото: у ДПСУ показали, як патрулюють територію кордону з Білоруссю (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники постійно патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю та прилеглі території. Для цього використовують катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Метою таких дій є недопущення на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму. Для патрулювання використовуються катери", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цілодобовий нагляд здійснюють і камери віддаленого відеоспостереження.

"У разі виявлення будь-яких змін оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд, або ж додаткові сили та засоби", - зазначають прикордонники.

Ситуація на фронті

ЗСУ відбили 24 атаки противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по складу боєприпасів противника. Зокрема, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

До того ж, як додають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на північний захід і на захід від Авдіївки. ЗСУ відбили кілька спроб наступу росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.

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