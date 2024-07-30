UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДПСУ отримала від Кличка першу партію картографічних дронів

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко разом з Quantum Systems SSTLC передав Державній прикордонній службі України першу партію - 28 картографічних дронів Quantum Systems типу Trinity. Загалом цього року Київ отримає 100 таких дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні передав Державній прикордонній службі України першу партію - 28 картографічних дронів Quantum Systems типу Trinity, оснащених навантаженням "Sony RX1" - RGB камерою. Про передачу Києву 100 таких найсучасніших дронів домовились з генеральним директором компанії Quantum Systems минулого року під час Саміту Stern Steward у Німеччині. У березні Quantum Systems підписала офіційну угоду з німецьким благодійним фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, через який дрони передають Києву, - зазначив Кличко.

За його словами, Quantum Systems планує доставляти по 10 дронів Trinity кожних два тижні, доки не передасть всі 100 дронів.

"Прикордонники використовуватимуть обладнання для організації контролю кордонів України та реакції на різні виклики. А також для обстеження і картографування інфраструктури. Інструктори SSTLC навчать персонал прикордонної служби після доставки першої партії та будуть відповідальними за всі заходи з підтримки, навчання та логістики", - написав Кличко.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДПСУ