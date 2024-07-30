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ГПСУ получила от Кличко первую партию картографических дронов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с Quantum Systems SSTLC передал Государственной пограничной службе Украины первую партию - 28 картографических дронов Quantum Systems типа Trinity. Всего в этом году Киев получит 100 таких дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня передал Государственной пограничной службе Украины первую партию - 28 картографических дронов Quantum Systems типа Trinity, оснащенных нагрузкой "Sony RX1" - RGB камерой. О передаче Киеву 100 таких самых современных дронов договорились с генеральным директором компании Quantum Systems в прошлом году во время Саммита Stern Stetern Германии. В марте Quantum Systems подписала официальное соглашение с немецким благотворительным фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, по которому дроны передают Киеву, - отметил Кличко.

По его словам, Quantum Systems планирует доставлять по 10 дронов Trinity каждые две недели, пока не передаст все 100 дронов.

"Пограничники будут использовать оборудование для организации контроля границ Украины и реакции на разные вызовы. А также для обследования и картографирования инфраструктуры. Инструкторы SSTLC обучат персонал пограничной службы после доставки первой партии и будут ответственны за все меры по поддержке, обучению и логистике", - написал Кличко.

 

 

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КиевДПСУ