ГПСУ будет самостоятельно покупать вооружение: зачем так надо и кто против

Государственной пограничной службе Украины поручили закупить вооружение на 23 млрд гривен. Эти деньги Агентство оборонных закупок Минобороны хотело направить на закупку боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook и пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Перераспределение 23 млрд гривен

Агентство оборонных закупок (АОЗ) еще 4 декабря сообщило о том, что в 2024 году в его распоряжении было 306,7 млрд гривен. Эти средства были предусмотрены на закупку вооружения и военной техники.

Из 306,7 млрд гривен Агентство уже заключило контракты на нужды ВСУ на сумму 282,9 млрд гривен. В его распоряжении оставались 23,8 млрд гривен.

"Эти средства АОЗ планировала направить на финансирование уже подготовленных государственных контрактов на закупку боеприпасов. Упомянутые контракты предусматривают уплату аванса в пределах 50% от суммы сделки. Учитывая это, АОЗ уже в начале декабря планировала взять бюджетные обязательства на сумму 23,8 млрд гривен", - уточнили в Агентстве.

На протяжении ноября Агентство проводили проверку возможностей производителей организовать поставки боеприпасов для ВСУ. Подавляющее большинство этих боеприпасов уже было проинспектировано, на часть из них оформили экспортные лицензии.

Но правительство решило снять 23 млрд с бюджета АОЗ. Поэтому Агентство обратилось к Минобороны с запросом о дополнительном финансировании, чтобы организовать поставки боеприпасов для ВСУ.

ГПСУ поручили покупать вооружение

Как выяснилось позже, 23 млрд гривен правительство передало Государственной пограничной службе, чтобы она занималась закупками вооружения для ВСУ.

В ГПСУ подчеркнули, что такое решение не является необоснованным, поскольку: