ДПСУ за 200 м від кордону затримала 17 ухилянтів. Вони заплатили від 3 до 12 тисяч доларів

Українські прикордонники затримали 17 ухилянтів на кордоні України з Угорщиною. За можливість незаконно виїхати з країни кожен з них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"17 чоловіків зупинили на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону. Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону", - йдеться у повідомленні.
На затримання авто висунулася група реагування.
"За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України - Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою - незаконно потрапити в Угорщину", - зазначили прикордонники.
За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів.
Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.
В Україні з 24 лютого 2022 року діє мобілізація та військовий стан. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїжджати за кордон, за винятком окремих випадків.
На тлі цього в Україні почали з'являтись схеми незаконного виїзду за кордон. Часто прикордонники затримують тих, хто користується подібними схемами.
Наприклад, понад 20 чоловіків з Одещини намагалися незаконно потрапити до Молдови. За свої послуги "переправники" вимагали понад 12 тисяч євро з кожного.
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