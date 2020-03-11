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Под ГНС прошел митинг против нового председателя Общественного совета

Новости » Общество     11.03.2020 - 16:32
Под ГНС прошел митинг против нового председателя Общественного совета
Фото: во время протеста (espreso.tv)

Активисты связывают претендента на главу Общественного совета с Романом Насировим

Более сотни активистов собрались вчера, 10 марта, под зданием Государственной налоговой службы (ГНС) накануне избрания нового председателя Общественного совета. Об этом сообщает телеканал "Наш", передает РБК-Украина.

По мнению протестующих, в состав совета налоговой хотят ввести коррупционеров, которые долгое время находятся в налоговых органах. В частности, митингующих возмутило то, что на должность председателя Общественного совета претендует Дмитрий Алексеенко, человек, которого подозревают в отношениях с Романом Насировsм и Евгением Бамбизовsм, ранее уволенных из Государственной фискальной службы.

"Крайне возмущены его работой. Лоббирует только интересы Насирова. По сути, это его человек, и он только развивает коррупцию. Все коррупционные схемы скрываются. Ничего не обнародуется", - говорит один из митингующих Евгений Свиридов.

Сам же Алексеенко с протестующими общаться не захотел, как накануне, так и после заседания, и просто ушел под крики "Ганьба!".

“Алексеенко ни в коем случае нельзя допускать к власти. Я считаю, что это будет полный произвол и беззаконие. Ни одного отчета за свою прошлую деятельность он не сдал. Народ протестует, просят принести хотя бы сейчас публично этот отчет, чтобы мы понимали, о чем вообще идет речь”, - добавляет участник акции Наталья Денисюк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что около 6 тысяч аграриев вышли на митинг в Киеве с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

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