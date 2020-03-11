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Під ДПС пройшов мітинг проти нового голови Громадської ради 

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 16:32
Під ДПС пройшов мітинг проти нового голови Громадської ради 
Фото: під час протесту (espreso.tv)

Активісти пов'язують претендента на голову Громадської ради з Романом Насіровим

Більше сотні активістів зібралися учора, 10 березня, під будівлею Державної податкової служби (ДПС) напередодні обрання нового голови Громадської ради. Про це повідомляє телеканал "Наш", передає РБК-Україна.

На думку протестувальників, до складу громради податкової хочуть ввести корупціонерів, які довгий час знаходяться у податкових органах. Зокрема, мітингувальників обурило те, що на посаду голови Громадської ради претендував Дмитро Олексієнко, людина, яку підозрюють у стосунках з Романом Насіровим та Євгеном Бамбізовим, раніше звільнених з Державної фіскальної служби.

"Вкрай обурені його роботою. Лобіює тільки інтереси Насірова. По суті, це його людина, і вона тільки розвиває корупцію. Всі корупційні схеми приховуються. Нічого не оприлюднюється", - говорить один з мітингувальників Євген Свиридов.

Сам же Олексієнко з протестувальниками спілкуватися не захотів, як напередодні, так і після засідання, та просто пішов під крики "Ганьба!".

“Олексієнка у жодному разі не можна допускати до влади. Я вважаю, що це буде цілковита сваволя і беззаконня. Жодного звіту за свою минулу діяльність він не здав. Народ протестує, просять принести хоча б зараз публічно цей звіт, щоб ми розуміли, про що взагалі йде мова”, - додає учасник акції Наталя Денисюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що близько 6 тисяч аграріїв вийшли на мітинг у Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

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