У ДПС пояснили, хто з фармринку платить найменше податків

Зазначається, що це майже на мільярд менше, ніж аптечні мережі, і більш ніж удвічі

меньше, ніж дистриб’ютори.

Зокрема, у 2024 році аптеки (юридичні особи та фізичні особи підприємці, які займаються роздрібною торгівлею ліків) сплатили до бюджету близько 5,4 млрд гривень податків.

Дистрибʼютори у тому ж році принесли держбюджету понад 9,7 млрд гривень. Виробники ж лише трохи більше, ніж 4,5 млрд гривень.

Подібна ситуація спостерігається не лише у 2024 році. У 2022-му фармзаводи сплатили 3,1 млрд грн, а у 2023 році - 3,3 млрд грн. Для порівняння:

Аптечний сектор сплатив у 2022-му — 3,2 млрд грн, а у 2023-му — понад 4 млрд грн.

Дистриб’ютори поповнили бюджет на 6,6 млрд грн у 2022 році та майже 8 млрд грн у 2023-му.

"Виробники заплатили найменше, реалізатори заплатили більше, дистриб'ютори заплатили ще більше… Теоретично така модель ринку може бути, хоча виглядає вона, дійсно, трохи дивною", - заявив економіст Олег Гетьман.