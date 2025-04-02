У ДПС пояснили, хто з фармринку платить найменше податків

У 2024 році вітчизняні фармзаводи перерахували до бюджету трохи більше
4,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної податкової служби.
Зазначається, що це майже на мільярд менше, ніж аптечні мережі, і більш ніж удвічі
меньше, ніж дистриб’ютори.
Зокрема, у 2024 році аптеки (юридичні особи та фізичні особи підприємці, які займаються роздрібною торгівлею ліків) сплатили до бюджету близько 5,4 млрд гривень податків.
Дистрибʼютори у тому ж році принесли держбюджету понад 9,7 млрд гривень. Виробники ж лише трохи більше, ніж 4,5 млрд гривень.
Подібна ситуація спостерігається не лише у 2024 році. У 2022-му фармзаводи сплатили 3,1 млрд грн, а у 2023 році - 3,3 млрд грн. Для порівняння:
"Виробники заплатили найменше, реалізатори заплатили більше, дистриб'ютори заплатили ще більше… Теоретично така модель ринку може бути, хоча виглядає вона, дійсно, трохи дивною", - заявив економіст Олег Гетьман.
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