В ГНС объяснили, кто из фармрынка платит меньше всего налогов

Отмечается, что это почти на миллиард меньше, чем аптечные сети, и более чем вдвое

меньше, чем дистрибьюторы.

В частности, в 2024 году аптеки (юридические лица и физические лица предприниматели, которые занимаются розничной торговлей лекарств) уплатили в бюджет около 5,4 млрд гривен налогов.

Дистрибьюторы в том же году принесли госбюджету более 9,7 млрд гривен. Производители же лишь чуть больше, чем 4,5 млрд гривен.

Подобная ситуация наблюдается не только в 2024 году. В 2022-м фармзаводы заплатили 3,1 млрд грн, а в 2023 году - 3,3 млрд грн. Для сравнения:

Аптечный сектор оплатил в 2022-м - 3,2 млрд грн, а в 2023-м - более 4 млрд грн.

Дистрибьюторы пополнили бюджет на 6,6 млрд грн в 2022 году и почти 8 млрд грн в 2023-м.

"Производители заплатили меньше, реализаторы заплатили больше, дистрибьюторы заплатили еще больше... Теоретически такая модель рынка может быть, хотя выглядит она, действительно, немного странной", - заявил экономист Олег Гетьман.