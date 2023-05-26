Дозволять вести наступальну війну. У Південній Кореї різко наростять випуск танків

Комітет з управління оборонними проектами Південної Кореї погодив план виробництва танків K2 на суму 1,46 млрд доларів, на його реалізацію відведено п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Ми очікуємо, що придбані в рамках цього проекту додаткові танки K2 сприятимуть підвищенню можливостей сухопутних військ вести наступальну маневрову війну", - заявили в Комітеті з управління оборонними проектами.

Кількість танків, які планується випустити, тримається в секреті. Танки К2 перебувають на озброєнні ЗС Кореї з 2014 року.

Також у ході засідання комітет схвалив план на суму понад 2,2 млрд доларів щодо придбання додаткових літаків раннього попередження та контролю для посилення можливостей військових у сфері повітряного спостереження.

Збройні сили Південної Кореї збільшують свою потужність

В останні роки Південна Корея ухвалила низку урядових програм, спрямованих на оновлення збройних сил країни. Так, провідний південнокорейський виробник боєприпасів збільшив виробництво та наростив обсяги експорту до Європи. Зокрема, через те, що запаси країн ЄС виснажуються через підтримку зусиль України щодо боротьби з російськими військами.

Також минулого року Польща підписала з Південною Кореєю угоди про закупівлю близько тисячі танків K2, понад 600 самохідних артилерійських установок K9 та близько 300 САУ K239, а також 48 винищувачів FA-50.