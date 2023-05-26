Позволят вести наступательную войну. В Южной Корее резко нарастят выпуск танков
Комитет по управлению оборонными проектами Южной Кореи согласовал план производства танков K2 на сумму 1,46 млрд долларов, на его реализацию отведено пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"Мы ожидаем, что приобретенные в рамках этого проекта дополнительные танки K2 внесут значительный вклад в повышение возможностей сухопутных войск вести наступательную маневровую войну", - заявили в Комитете по управлению оборонными проектами.
Количество танков, которое планируется выпустить, держится в секрете. Танки К2 находятся на вооружении ВС Кореи с 2014 года.
Также в ходе заседания комитет одобрил план на сумму свыше 2,2 млрд долларов по приобретению дополнительных самолетов раннего предупреждения и контроля для усиления возможностей военных в сфере воздушного наблюдения.
Вооруженные силы Южной Кореи наращивают свою мощность
В последние годы Южная Корея приняла ряд правительственных программ, которые направлены на обновление вооруженных сил страны. Так, ведущий южнокорейский производитель боеприпасов увеличил производство и нарастил объемы экспорта в Европу. В частности, из-за того, что запасы стран ЕС истощаются из-за поддержки усилий Украины по борьбе с российскими войсками.
Также в прошлом году Польша подписала с Южной Кореей соглашения о закупке около тысячи танков K2, более 600 самоходных артиллерийских установок K9 и около 300 САУ K239, а также 48 истребителей FA-50.
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