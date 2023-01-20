ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Позволят перейти к наступлению: Столтенберг приветствовал новые поставки оружия Украине

Новина українською →
Брюссель, Пятница 20 января 2023 17:35
Позволят перейти к наступлению: Столтенберг приветствовал новые поставки оружия Украине Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает обещания союзников о передаче Украине новых пакетов вооружения, ведь это поможет стране защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также дал понять в Рамштайне, что он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

Напомним, сегодня, 20 января, министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ.

Также сегодня Германия анонсировала свой новый пакет военной помощи для Украины в 1 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина