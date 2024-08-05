Дозволить вирішити житлове питання: бізнес заохочуватимуть ставати партнером держави у відбудові

За її словами, щоб нове житлове законодавство було ефективним для вирішення житлового питання кожного українця, який цього потребує, фонд соціального житла має бути великим, на мільйони квадратних метрів.

Тому у рамковому законопроєкті "Про основні засади житлової політики", який стане базовим нормативно-правовим актом, що регулює житлову сферу, передбачено, що джерелами формування і наповнення фонду соціального житла будуть не лише бюджетні кошти і кошти міжнародних донорів, а і фінансування, отримане в результаті державно-приватного партнерства. Більше того, держава всіляко сприятиме розвитку такого інструменту вирішення житлового питання як державно-приватне партнерство.

"Згідно з 1 ст. 4 Закону України "Про ДПП", будівництво та капітальний ремонт житлових будинків передбачені як діяльність, при якій може застосовуватися ДПП. Відповідно, ми розраховуємо, що державно-приватне партнерство стане одним з важливих інструментів для створення, наповнення і управління фондами соціального житла. Йдеться, зокрема, про залучення інвестицій для створення відповідних житлових фондів. Втім, це може бути вже готове житло з приватного житлового фонду - надане у соціальну оренду", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що в рамковому законопроєкті “Про основні засади житлової політики”, який наразі готують до реєстрації, передбачено, що для реалізації житлових програм, будівництва та експлуатації соціального житла і управління житловим фондом пропонується утворення самостійних державних або комунальних підприємств, що вступатимуть в договірні відносини з приватним бізнесом. В тому числі, застосовуючи механізм державно-приватного партнерства. Заохочення бізнесу до такої співпраці сприятиме економічній ефективності використання житлового фонду.

Шуляк додала, що згідно з рамковим законопроєктом, державно-приватне партнерство як механізм будівництва доступного житла можливе за кількох важливих умов:

Державно-приватне партнерство у житловому секторі може створюватися лише з метою будівництва і довгострокової оренди;

Усі державно-приватні партнерства у житловій сфері зобов'язані мати фінансову звітність, підтверджену незалежним аудитом, що містить необхідну додаткову інформацію, яка передбачена законодавством;

Фінансова звітність вноситься до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи та оприлюднюється у відкритому доступі;

Приватним партнером у будь-якому житловому державно-приватному партнерстві для забезпечення довгострокової оренди соціального житла можуть бути виключно неприбуткові суб'єкти господарювання.

"Окремим пунктом нового житлового законодавства прописано фінансування державно-приватного партнерства під час здійснення будівництва доступного житла. Воно може здійснюватись за рахунок фінансових ресурсів приватного партнера, фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку, коштів державного та місцевих бюджетів", - пояснила Олена Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 400 мільйонів євро на пілотний проєкт з фінансування будівництва соціального житла в Україні. В рамках цього пілоту соціальне житло буде розвиватися в деяких містах України, які будуть відібрані спільно з Міністерством відновлення.

Крім цього, одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди — будинки, зведення яких з багатьох причин не завершилось. Оскільки для розв’язання житлового питання українців фонд соціального житла має бути на мільйони квадратних метрів, добудова обʼєктів незавершеного будівництва — додаткова можливість його наповнення.