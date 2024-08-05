Позволит решить жилищный вопрос: бизнес будут поощрять становиться партнером государства в восстановлении

По ее словам, чтобы новое жилищное законодательство было эффективным для решения жилищного вопроса каждого нуждающегося украинца, фонд социального жилья должен быть большим, на миллионы квадратных метров.

Поэтому в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", который станет базовым нормативно-правовым актом, регулирующим жилищную сферу, предусмотрено, что источниками формирования и наполнения фонда социального жилья будут не только бюджетные средства и средства международных доноров, но и финансирование, полученное в результате государственно-частного партнерства. Более того, государство будет всячески способствовать развитию такого инструмента решения жилищного вопроса как государственно-частное партнерство.

Согласно 1 ст. 4 Закона Украины "О ГЧП", строительство и капитальный ремонт жилых домов предусмотрены как деятельность, при которой может применяться ГЧП. Соответственно, мы рассчитываем, что государственно-частное партнерство станет одним из важных инструментов для создания, наполнения и управление фондами социального жилья. Речь идет, в частности, о привлечении инвестиций для создания соответствующих жилищных фондов.

Она подчеркнула, что в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", который готовят к регистрации, предусмотрено, что для реализации жилищных программ, строительства и эксплуатации социального жилья и управления жилищным фондом предлагается образование самостоятельных государственных или коммунальных предприятий, которые будут вступать в договорные. отношения с частным бизнесом В том числе применяя механизм государственно-частного партнерства. Поощрение бизнеса такого сотрудничества будет способствовать экономической эффективности использования жилищного фонда.

Шуляк добавила, что согласно рамочному законопроекту, государственно-частное партнерство как механизм строительства доступного жилья возможно при нескольких важных условиях:

Государственно-частное партнерство в жилом секторе может создаваться только в целях строительства и долгосрочной аренды;

Все государственно-частные партнерства в жилищной сфере обязаны иметь финансовую отчетность, подтвержденную независимым аудитом, содержащим необходимую дополнительную информацию, предусмотренную законодательством;

Финансовая отчетность вносится в Единую информационно-аналитическую жилищную систему и обнародуется в открытом доступе;

Частным партнером в любом жилом государственно-частном партнерстве для обеспечения долгосрочной аренды социального жилья могут быть исключительно неприбыльные предприятия.

"Отдельным пунктом нового жилищного законодательства прописано финансирование государственно-частного партнерства во время строительства доступного жилья. Оно может осуществляться за счет финансовых ресурсов частного партнера, финансовых ресурсов, заимствованных в установленном порядке, средств государственного и местных бюджетов", - пояснила Елена Шуляк.

Напомним, в конце июня Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении 400 миллионов евро на пилотный проект по финансированию строительства социального жилья в Украине. В рамках этого пилота социальное жилье будет развиваться в некоторых городах Украины, которые будут отобраны совместно с Министерством восстановления.

Кроме этого, одним из источников формирования фонда социального жилья, которое будет предоставляться, в частности, в социальную аренду, могут стать долгострои — дома, строительство которых по многим причинам не завершилось. Поскольку для решения жилищного вопроса украинцев фонд социального жилья должен быть на миллион квадратных метров, достройка объектов незавершенного строительства — дополнительная возможность его наполнения.