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Дозвіл "в один клік": в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

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П'ятниця 16 червня 2023 15:37
Дозвіл "в один клік": в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

З 23 червня в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї. Він допоможе автоматизувати облік зброї, а також зробить отримання дозволу більш зручним для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - пише пресслужба міністерства.

Дозвіл &quot;в один клік&quot;: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Для того, щоб отримати дозвіл, українцям буде достатньо подати документи через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Дозвіл &quot;в один клік&quot;: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Як подати документи на отримання дозволу:

  • зайти на портал "Єдине вікно громадянина";
  • авторизуватися;
  • оформити заявку;
  • прикріпити пакет необхідних документів;
  • додати сканкопії;
  • завірити копії електронним підписом;
  • надіслати заявку.

Дозвіл &quot;в один клік&quot;: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Які кроки для отримання дозволу на зброю у магазині:

  • особисте звернення до магазину;
  • надання пакета необхідних документів;
  • опрацювання заяви.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, після завершення війни з Росією, українцям буде необхідно здати чи продати зброю, яку вони мають на руках, або ж переробити її на дозволений вигляд.

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