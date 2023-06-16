Дозвіл "в один клік": в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї

З 23 червня в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї. Він допоможе автоматизувати облік зброї, а також зробить отримання дозволу більш зручним для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - пише пресслужба міністерства.

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Для того, щоб отримати дозвіл, українцям буде достатньо подати документи через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Як подати документи на отримання дозволу:

зайти на портал "Єдине вікно громадянина";

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Фото: в Україні незабаром запрацює Єдиний реєстр зброї (mvs.gov.ua)

Які кроки для отримання дозволу на зброю у магазині: