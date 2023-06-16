Разрешение "в один клик": в Украине скоро заработает Единый реестр оружия

С 23 июня в Украине начнет работу Единый реестр оружия. Он поможет автоматизировать учет оружия, а также сделает получение разрешения более удобным для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена", - пишет пресс-служба министерства.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Единый реестр оружия предполагает создание Электронных кабинетов. Для того чтобы получить разрешение, украинцам будет достаточно подать документы через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Как подать документы на получение разрешения:

зайти на портал "Единое окно гражданина";

авторизоваться;

оформить заявку;

прикрепить пакет необходимых документов;

добавить сканкопии;

заверить копии электронной подписью;

отправить заявку.

Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)

Какие шаги для получения разрешения на оружие в магазине: