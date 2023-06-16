Разрешение "в один клик": в Украине скоро заработает Единый реестр оружия
С 23 июня в Украине начнет работу Единый реестр оружия. Он поможет автоматизировать учет оружия, а также сделает получение разрешения более удобным для граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена", - пишет пресс-служба министерства.
Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)
Единый реестр оружия предполагает создание Электронных кабинетов. Для того чтобы получить разрешение, украинцам будет достаточно подать документы через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.
Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)
Как подать документы на получение разрешения:
- зайти на портал "Единое окно гражданина";
- авторизоваться;
- оформить заявку;
- прикрепить пакет необходимых документов;
- добавить сканкопии;
- заверить копии электронной подписью;
- отправить заявку.
Фото: в Украине скоро заработает Единый реестр оружия (mvs.gov.ua)
Какие шаги для получения разрешения на оружие в магазине:
- личное обращение в магазин;
- предоставление пакета необходимых документов;
- обработка заявления.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, после завершения войны с Россией, украинцам будет необходимо сдать или продать оружие, которое они имеют на руках, или переделать его на разрешенный вид.
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