Дозвіл на удари по РФ: Остін висловився за користь для українців

У Пентагоні вважають, що дозвіл на удари по Росії принесе достатньо користі для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час інтерв'ю CNN .

За його словами, нова політика, яка дозволяє українським військовим наносити обмежені удари всередині Росії американськими боєприпасами, буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому".

"Що ми зробили, це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – сказав Остін.

Як пише видання, коментарі Остіна прозвучали через кілька днів після того, як Байден дав Україні дозвіл на нанесення ударів американськими боєприпасами всередині території Росії, але обмеживши його цілями поблизу кордону з Харковом, де російські війська зосередили свої зусилля.

Удари України по Росії

Наприкінці травня стало відомо, що президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

При цьому, як писало АР вже у червні, Україна вже використала зброю США для ударів по Росії. За словами джерела видання, зброя США використовувалася українськими захисниками "останніми днями".