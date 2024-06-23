Дозвіл США на удари по РФ зірвав більший наступ на Харківську область, - AP

За інформацією AP, рішення США про надання українській армії дозволу на удари американською зброєю по території РФ було ухвалене об 11-й годині за Вашингтоном, саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України.

Військовослужбовці українських бригад, які воюють на Харківському напрямку, розповіли AP, що вже через кілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем

Як пояснив "Гефест", раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки усі

Як зазначає AP, після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там.