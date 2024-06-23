Дозвіл США на удари по РФ зірвав більший наступ на Харківську область, - AP

Росіяни готували ще більший наступ на Харківську область, зосередивши на своїй території майже 90 тисяч солдатів. Але завдяки дозволу США на удари американською зброєю по російській території новий наступ вдалося зірвати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Associated Press.
За інформацією AP, рішення США про надання українській армії дозволу на удари американською зброєю по території РФ було ухвалене об 11-й годині за Вашингтоном, саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України.
Військовослужбовці українських бригад, які воюють на Харківському напрямку, розповіли AP, що вже через кілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем
Як пояснив "Гефест", раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки усі
Як зазначає AP, після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там.
З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ не могли застосовувати західну зброю для ударів по території РФ. Однак після початку нового наступу на Харківську область у травні цього року Київ активізував заклики до США та країн Заходу надати таке право ЗСУ.
Лише наприкінці травня, після того, як дозвіл на удари по РФ підтримала ціла низка країн НАТО, в Білому дому дали Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями. США поки що не дозволяють глибокі удари по РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.
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