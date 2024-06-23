Разрешение США на удары по РФ сорвало большее наступление на Харьковскую область, - AP

По информации AP, решение США о предоставлении украинской армии разрешения на удары американским оружием по территории РФ было принято в 11 часов по Вашингтону именно тогда, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины.

Военнослужащие украинских бригад, воюющих на Харьковском направлении, рассказали AP, что уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем

Как пояснил "Гефест", ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все

Как отмечает AP, после разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там.