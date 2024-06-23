Разрешение США на удары по РФ сорвало большее наступление на Харьковскую область, - AP

Россияне готовили еще большее наступление на Харьковскую область, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат. Но благодаря разрешению США на удары американским оружием по российской территории новое наступление удалось сорвать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.
По информации AP, решение США о предоставлении украинской армии разрешения на удары американским оружием по территории РФ было принято в 11 часов по Вашингтону именно тогда, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины.
Военнослужащие украинских бригад, воюющих на Харьковском направлении, рассказали AP, что уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем
Как пояснил "Гефест", ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все
Как отмечает AP, после разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там.
С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ не могли применять западное оружие для ударов по территории РФ. Однако после начала нового наступления на Харьковскую область в мае этого года Киев активизировал призывы к США и странам Запада предоставить такое право ВСУ.
Лишь в конце мая, после того, как разрешение на удары по РФ поддержал ряд стран НАТО, в Белом доме дали Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями. США пока не разрешают глубокие удары по РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.
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