Дозвіл на розрахунки із західними кредиторами стане наступним кроком НБУ у стратегії валютної лібералізації, - ФРУ

Якщо Національний банк України дозволить приватним компаніям розраховуватись із західними кредиторами за єврооблігаціями, то це буде логічним кроком регулятора в рамках його стратегії валютної лібералізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова.

"НБУ оголосив про три етапи валютної лібералізації. Він вже перейшов на гнучкий курс, прибрав множинність курсів. Потрібно робити наступний крок – надати дозвіл великим українським компаніям, які мають кредити у західних банках або випускали єврооблігації, купувати валюту для розрахунків із своїми фінансовими партнерами", - сказав він.

За його словами, усі компанії, за які Кабмін подав відповідні клопотання до НБУ, є основою української економіки.

"Це промисловість, енергетика, телекомунікації, аграрії. Вони забезпечують сотні тисяч робочих місць та входять до ТОП-100 великий платників податків. Тому, якщо Нацбанк надасть такий дозвіл - це буде дуже слушним рішенням, адже зараз всі ці компанії не можуть робити виплати за кредитами та бондам, а отже, можливий корпоративний дефолт, що стане негативним сигналом для інвесторів", - говорить Іллічов.

При цьому, гендиректор ФРУ нагадав, що у 2023 році НБУ дозволив державним компаніям України робити виплати для обслуговування зовнішніх боргів. "Проте для приватного бізнесу поки що діє заборона, хоча саме він зараз ризикує, роблячи основні інвестиції в Україну", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 13 лютого 2024 року звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків із західними кредиторами. До списку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК.