Разрешение на расчеты с западными кредиторами станет следующим шагом НБУ по стратегии валютной либерализации, - ФРУ

Если Национальный банк Украины позволит частным компаниям рассчитываться с западными кредиторами по еврооблигациям, это будет логичным шагом регулятора в рамках его стратегии валютной либерализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева.

"НБУ объявил о трех этапах валютной либерализации. Он уже перешел на гибкий курс, убрал множественность курсов. Нужно делать следующий шаг - предоставить разрешение крупным украинским компаниям, имеющим кредиты в западных банках или выпускавших еврооблигации, покупать валюту для расчетов со своими финансовыми партнерами", - сказал он.

По его словам, все компании, за которые Кабмин подал соответствующие ходатайства НБУ, являются основой украинской экономики.

"Это промышленность, энергетика, телекоммуникации, аграрии. Они обеспечивают сотни тысяч рабочих мест и входят в ТОП-100 крупных налогоплательщиков. Поэтому, если Нацбанк предоставит такое разрешение - это будет очень правильным решением, ведь сейчас все эти компании не могут производить выплаты за кредитами и бондам, а значит, возможен корпоративный дефолт, что станет отрицательным сигналом для инвесторов", - говорит Ильичев.

При этом гендиректор ФРУ напомнил, что в 2023 году НБУ разрешил государственным компаниям Украины производить выплаты для обслуживания внешних долгов. "Однако для частного бизнеса пока действует запрет, хотя именно он сейчас рискует, производя основные инвестиции в Украину", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 13 февраля 2024 года обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты в ряде украинских компаний для расчетов с западными кредиторами. В список компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.