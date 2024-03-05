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Дозвіл на обслуговування компаніями іноземних кредитів допоможе їм уникнути дефолту, - бізнес

Фото: дlозвіл на обслуговування компаніями іноземних кредитів допоможе їм уникнути дефолту (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити по єврооблігаціям, то це дозволить йому уникнути дефолту, а також підтримати українську економіку та залучити нові інвестиції в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП.

Відповідно до неї, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили "Метінвест", ДТЕК, "Кернел", "Інтерпайп" та "Водафон".    

Зокрема, в "Інтерпайпі" наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.    

"З лютого 2022 року "Інтерпайп" вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)", - зазначили в компанії.

Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції. 

"Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками - це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України", - зазначають у статті з посиланням на представника компанії "Кернел".   

Зазначається, що деякі компанії все ж таки могли обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, тому що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту. Однак можливості платити за випущеними євробондами в деяких з них вичерпуються.

"За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну "Метінвест" використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи", - пояснили в "Метінвесті". 

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

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