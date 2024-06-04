Дозвіл наносити удари по РФ західною зброєю вплине на обороноздатність України, - Єрмак

Дозвіл використовувати західну зброю для нанесення ударів по території Росії - це вкрай важливе рішення для обороноздатності України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Дозвіл використовувати західну зброю по території РФ - це вкрай важливе рішення. Російська тактична авіація не зможе бути в безпеці на дальніх підступах до українського кордону", - зазначив Єрмак.

За його словами, це вплине на ведення війни, планування контрнаступальних дій, а також погіршить можливості росіян задіювати сили в прикордонні.

Обмеження на удари по російській території

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації союзники України активно підтримували Київ озброєнням. Водночас існувала умова щодо незастосування зброї проти цілей на російської території. На тлі наступу ворога, який розпочався на початку травня, а також жорстоких обстрілів прикордонних регіонів, низка західних партнерів вирішила все ж переглянути своє рішення.

РБК-Україна розповідало про те, які країни дали "зелене світло" на застосування їх зброї проти військових цілей ворога на території Росії.

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