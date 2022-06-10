Снова дожди и жара: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 10 июня, погода в Украине будет жаркой. Однако в некоторых регионах прогнозируются дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают на западе и юге страны. В частности, грозовые дожди накроют Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области.
Ветер преимущественно восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Возможна переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.
Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
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